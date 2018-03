Foto: Avn / PAP / EPA Video: Reuters TV

Henri Falcon zapowiada współpracę z bankierem z USA

01.03 | Kandydat na prezydenta Wenezueli, Henri Falcon oświadczył w środę, że zaprosi do współpracy ekonomistę z Wall Street, Francisco Rodrigueza. Pokieruje one zespołem gospodarczym w gabinecie Falcona, jeśli wygrałby on wybory prezydenckie - informuje Reuters.

