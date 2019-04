Reżim zabiera Guaido immunitet. "Poważne naruszenie wenezuelskiej konstytucji"

Unia Europejska sprzeciwia się decyzji przedstawicieli reżimu Nicolasa Maduro o zniesieniu immunitetu tymczasowego prezydenta Wenezueli Juana Guaido - oświadczyła w czwartek szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.

Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne Wenezueli pozbawiło we wtorek immunitetu lidera opozycji otwierając w ten sposób drzwi do tego, by został on aresztowany i postawiony przez sądem.



"Ta decyzja stanowi poważne naruszenie wenezuelskiej konstytucji, podważa również praworządność i zasadę podziału władz, ponieważ jedynym organem upoważnionym do uchylenia immunitetu członków parlamentu jest Zgromadzenie Narodowe" - napisała Mogherini w oświadczeniu wydanym w imieniu Unii Europejskiej.



Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne to instytucja, którą urzędujący prezydent Maduro zastąpił demokratycznie wybrany parlament, pozbawiony przez niego kompetencji. Zgromadzenie składa się z samych zwolenników Maduro i podobnie jak on nie jest uznawane przez rządy wielu krajów.



Mogherini podkreśliła, że działania tego organu utrudniają drogę do politycznego wyjścia z kryzysu i prowadzą tylko do dalszej polaryzacji i eskalacji napięcia w kraju.



"Unia Europejska stanowczo wzywa do pełnego poszanowania mających konstytucyjny mandat prerogatyw i immunitetów wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego, włączając w to prezydenta tej instytucji. Ich prawa obywatelskie, wolność i nietykalność cielesna muszą być cały czas poszanowane. Powinni oni być w stanie wykonywać swoje obowiązki wolni od jakiegokolwiek zastraszania" - czytamy w oświadczeniu.



"28" zapowiedziała, że będzie monitorować sytuację i wykorzysta "wszystkie, stosowne środki", aby reagować na bieżące wydarzenia.

Guaido kontra Maduro

Według Guaido Zgromadzenie nie ma prerogatyw do odebrania mu immunitetu. Maduro z kolei uważa, że pozbawienie Guaido immunitetu spowoduje, że "stanie on twarzą w twarz ze sprawiedliwością". Przywódca reżimu nazwał swojego rywala marionetką "zamachowców ze Stanów Zjednoczonych".

To kolejna próba zepchnięcia Guaido w polityczny niebyt. Kilka dni temu organ kontroli administracyjnej i finansowej wydał zakaz pełnienia przez Guaido funkcji publicznych przez 15 lat. W odpowiedzi lider opozycji nazwał tę decyzję "farsą".



W Wenezueli od wielu tygodni trwa stan dwuwładzy, pogłębia się najpoważniejszy kryzys polityczny i gospodarczy w jej historii. Wenezuelska gospodarka znajduje się w zastoju, waluta nie ma praktycznie żadnej wartości, a w sklepach brakuje wszystkiego.