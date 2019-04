Guaido wzywa do wielkiej manifestacji





»

Tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido wezwał w piątek społeczeństwo swojego kraju do zorganizowania 1 maja "największej manifestacji w historii kraju". W ten sposób Guaido chce wywrzeć kolejny nacisk na nieuznawanego przez społeczność międzynarodową urzędującego szefa państwa Nicolasa Maduro.

- Wzywamy wszystkich mieszkańców Wenezueli do wzięcia udziału w największej demonstracji w historii tego kraju 1 maja, aby zakończyć uzurpację władzy przez Maduro - powiedział Juan Guaido w przemówieniu do setek jego zwolenników w stolicy kraju Caracas.

Źródło: PAP/EPA/Rayner Pena Guaido przemawiał do swoich zwolenników w Caracas

Brakuje wszystkiego. Do Wenezueli dotarł pierwszy transport Czerwonego Krzyża Do Wenezueli... czytaj dalej » Agencja AFP przypomina, że 1 maja rząd Wenezueli co roku organizuje wielkie pochody z okazji Święta Pracy. Zdaniem Guaido będzie to odpowiedni dzień, aby społeczeństwo wenezuelskie zamanifestowało swój sprzeciw przeciwko rządom Maduro.



- Uzurpator nie odda dobrowolnie władzy. Tylko presja obywateli, tylko siła ulicy pozwoli nam iść do przodu - podkreślił Guaido w swoim przemówieniu.

Waszyngton popiera Guaido

Słowa tymczasowego przywódcy Wenezueli spotkały się z dużą aprobatą Waszyngtonu.

"Dzięki śmiałemu podejściu tymczasowego prezydenta Juana Guaido ludność Wenezueli widzi teraz drogę do nadziei oraz dobrobytu i zwycięstwa nad korupcją i dyktaturą Maduro" - napisał na Twitterze doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton.



Thanks to Interim President Juan Guaido's bold approach, the international community and people of Venezuela now see a possible path toward hope and prosperity to overcome Maduro's corruption and failed dictatorship. https://t.co/Ijt2tzJ9wL — John Bolton (@AmbJohnBolton) 19 kwietnia 2019

Kryzys w Wenezueli

W Wenezueli od prawie trzech miesięcy trwa stan faktycznej dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Maduro, 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju ogłosił się Juan Guaido, który uznał prezydenturę rywala za nielegalną.



W kraju pogłębia się najpoważniejszy w jego historii kryzys polityczny i gospodarczy. Wenezuelska gospodarka znajduje się w zastoju, waluta nie ma praktycznie żadnej wartości, a w sklepach brakuje niemal wszystkich produktów.

Kryzys w Wenezueli. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL >>>