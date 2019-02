Guaido nie wyklucza zgody na interwencję amerykańskich wojsk





Tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido powiedział w piątek, że nie wyklucza zbrojnej interwencji USA w jego kraju w celu zmuszenia Nicolasa Maduro do oddania władzy i zakończenia kryzysu politycznego oraz humanitarnego - poinformowała AFP.

Maduro odrzuca pomoc humanitarną. "Wenezuelczycy nie są żebrakami" W Wenezueli nie... czytaj dalej » - Zrobimy wszystko, co konieczne, wszystko, co musimy zrobić, aby bronić ludzkiego życia, aby dzieci przestały umierać. To oczywiście bardzo kontrowersyjna kwestia, ale nasza suwerenność daje nam prerogatywy do tego, żeby zrobić to, co jest konieczne - powiedział Guaido, który został już uznany przez 40 krajów na świecie, w tym Polskę i Stany Zjednoczone.

Prezydent USA Donald Trump kilka dni temu podkreślił, że rozważał użycie amerykańskiego wojska w Wenezueli w celu rozwiązania kryzysu politycznego.

Kryzys w Wenezueli

Wenezuela od kilku lat pogrążona jest w kryzysie gospodarczym i społecznym, zmaga się z recesją i wielocyfrową inflacją oraz niedoborami żywności i leków. Opozycja oskarża Maduro o doprowadzenie bogatego w surowce kraju do ruiny gospodarczej. 96 proc. przychodów należąca do OPEC Wenezuela czerpie ze sprzedaży ropy naftowej, więc spadek cen surowców energetycznych w ostatnich latach znacznie pogłębił kryzys w tym kraju.

Bolton: Waszyngton może znieść sankcje na wenezuelskich wojskowych, jeśli uznają Guaido Stany Zjednoczone... czytaj dalej » 23 stycznia Juan Guaido, przewodniczący parlamentu Wenezueli i lider opozycji na fali masowych antyrządowych protestów obwołał się tymczasowym prezydentem Wenezueli, uznając, że wybory prezydenckie z maja 2018 roku, które wygrał Maduro, zostały przeprowadzone z pogwałceniem demokratycznych procedur.

Te kraje uznały przejęcie władzy

Przejęcie władzy przez Guaido uznały dotąd USA, Kanada, większość państw Ameryki Łacińskiej (z wyjątkiem m.in. Meksyku, Boliwii, Kuby i Nikaragui), Izrael, Australia, Albania, Kosowo i Gruzja. W poniedziałek postąpiły tak Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Portugalia, Austria, Dania, Łotwa, Niemcy, Holandia, Litwa, Polska i Czechy, a w nocy z poniedziałku na wtorek w ich ślady poszły Bułgaria, Estonia, Macedonia i Chorwacja. W zeszłym tygodniu Guaido uznał Parlament Europejski.