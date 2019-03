Czerwony Krzyż na pomoc Wenezuelczykom. "Sprawa została bardzo upolityczniona"





»

Czerwony Krzyż ogłosił w piątek w Caracas, że za 15 dni rozpocznie rozdzielanie pomocy humanitarnej dla 650 tyięcy Wenezuelczyków. Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Francesco Rocca wypowiedział się przeciwko "wszelkiemu upolitycznianiu" tej pomocy.

ONZ: 94 procent Wenezuelczyków na skraju ubóstwa Prawie jedna... czytaj dalej » Rocca podczas konferencji prasowej w stolicy Wenezueli zaznaczył, że organizacja, którą reprezentuje, działa zgodnie ze swoimi znanymi zasadami "bezstronności, neutralności i niezależności" oraz "nie toleruje ingerencji innych osób w swą działalność".

Pomoc humanitarna blokowana przez rząd

Wenezuela przeżywa wielkie trudności w dziedzinie aprowizacji i zaopatrzenia w leki. Pomoc Czerwonego Krzyża nadejdzie w czasie, gdy trwa próba sił między dotychczasowym lewicowym szefem państwa Nicolasem Maduro a przywódcą opozycji Juanem Guaido, który ogłosił się tymczasowym prezydentem i został uznany przez ponad 50 krajów.

23 lutego przeciwnicy Maduro próbowali na apel Guaido wjechać do Wenezueli z transportem pomocy humanitarnej. Kolumna ciężarówek z pomocą, pochodzącą głównie ze Stanów Zjednoczonych, nie zdołała jednak przekroczyć granicy, zablokowanej na rozkaz rządu. W trakcie próby sforsowania granicy zginęło siedem osób, a kilkaset odniosło rany i obrażenia. Trump nie chce rosyjskich żołnierzy w Wenezueli W takim tonie... czytaj dalej »

Apolityczne wsparcie

Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) postanowił wykorzystać pomoc zgromadzoną na granicy kolumbijskiej i brazylijskiej z Wenezuelą, ale rozdzielić ją w sposób zgodny z zasadami organizacji, to jest bez wykorzystywania jej do walki politycznej.



- Sprawa została bardzo upolityczniona (...) Jeśli będziemy mogli to zrobić zgodnie z naszymi regułami i procedurami, jesteśmy - rzecz oczywista - gotowi rozdzielić ją wśród potrzebujących - oświadczył Francesco Rocca.



Według opublikowanego w czwartek raportu ONZ pomoc humanitarna jest niezbędna 24 procentom ludności Wenezueli, około 7 milionom osób.