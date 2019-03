Guaido chce wprowadzenia stanu wyjątkowego

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Maduro zabrania wpuszczać pomoc humanitarną. W wojsku coraz...

Zamieszki na granicach Wenezueli, są ofiary śmiertelne. Po tym, jak Nicolas Maduro zabronił wpuszczać do kraju pomoc humanitarną, część funkcjonariuszy wenezuelskich służb mundurowych postanowiła zdezerterować. Właśnie do braku posłuszeństwa wobec reżimu Madura namawia żołnierzy wspierany przez Stany Zjednoczone i Zachód lider opozycji Juan Guaido. Amerykański wiceprezydent Mike Pence potwierdził, że to, co stało się w weekend, tylko utwierdziło Stany Zjednoczone, by stać murem za Guaidem tak długo, aż do Wenezueli nie wróci wolność. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

