Wywrócił się statek turystyczny. Siedem osób zginęło, wiele jest zaginionych

W Budapeszcie doszło w środę wieczorem do wywrócenia się statku żeglugi śródlądowej odbywającego rejsy turystyczne po Dunaju. Zginęło siedem osób, a 21 jest zaginionych - podała stacja telewizyjna M1. Wraz z załogą, na pokładzie znajdowało się 35 osób.

Trwa akcja ratownicza. Wody Dunaju bardzo się podniosły po ulewnym deszczu, który poprzedził katastrofę.

Uratowano 7 osób, które zostały przewiezione do szpitala - podał Reuters. Los 21 osób nie jest znany.

Policja potwierdziła, że wszystkie uratowane osoby zostały przetransportowane do szpitali.

Na portalu Index.hu pojawiła się informacja, że jedna z osób została wydobyta z rwących wód Dunaju przez służby ratownicze w pobliżu mostu Petőfiego, który łączy dziewiątą i jedenastą dzielnicę Budapesztu, a jest oddalony od miejsca katastrofy o 3,2 kilometra.

Okoliczności wypadku

W akcji ratowniczej uczestniczył statek pożarniczy, podczas gdy znajdujące się w pobliżu statki oświetlały miejsce, gdzie zatonęła "Syrenka".

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez agencję Reutera, statek, który się wywrócił, był zacumowany w pobliżu gmachu parlamentu. Do tragedii doszło, gdy został uderzony przepływającą obok jednostką.

Na statku są dwa poziomy - jego pojemność jest docelowo większa: może on przewozić do 60 pasażerów, a w wypadku rejsów wycieczkowych zabiera 45 osób - pisze Associated Press.