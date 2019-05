Wywrócił się statek turystyczny. Siedem osób zginęło, wiele jest zaginionych

Co najmniej siedem osób zginęło, a 19 kolejnych uznaje się za zaginionych po tym, jak statek wycieczkowy przewrócił się na Dunaju w Budapeszcie. Wśród ofiar wypadku są przede wszystkim turyści z Korei Południowej.

Uczestnikami rejsu turystycznego statku "Hableany" ("Syrenka") byli głównie turyści z Korei Południowej - podał Reuters, powołując się na miejscowe służby ratownicze. Na pokładzie znajdowało się 35 osób - 30 turystów, trzech przewodników oraz dwóch Węgrów z obsługi statku.

Akcja ratownicza była utrudniona. Wody Dunaju podniosły się po ulewnym deszczu, który poprzedził katastrofę.

Reuters wskazuje, że statek prawdopodobnie zderzył się z innym statkiem turystycznym na wysokości węgierskiego parlamentu, a następnie się przewrócił.

Agencja informuje, że siedmiu Koreańczyków zostało uratowanych. Policja potwierdziła, że wszystkie ocalone osoby zostały przetransportowane do szpitali.

Na portalu Index.hu pojawiła się informacja, że jedna z osób została wydobyta z wód Dunaju przez służby ratownicze w pobliżu mostu Petőfiego, który łączy dziewiątą i jedenastą dzielnicę Budapesztu, a jest oddalony od miejsca katastrofy o ponad trzy kilometry.

Delegacja z Seulu

Głos w sprawie wypadku zabrał rzecznik południowokoreańskiego prezydenta. - Prezydent Mun Dze In wydał pilny polecenie nawiązania współpracy z rządem węgierskim w celu podjęcia działań ratowniczych - powiedział rzecznik Ko Min-jung. Do Budapesztu wysłana została 18-osobowa delegacja z Seulu, w skład której wchodzą między innymi ratownicy oraz osoby, które mają zapewnić opiekę rodzinom ofiar.

W akcji ratowniczej uczestniczył statek pożarniczy, podczas gdy znajdujące się w pobliżu statki oświetlały miejsce, gdzie zatonęła "Syrenka".

Na statku są dwa poziomy. Jego pojemność jest docelowo większa: może on przewozić do 60 pasażerów, a w wypadku rejsów wycieczkowych zabiera 45 osób - pisze Associated Press.