Parlament węgierski przyjął we wtorek rezolucję "o poparciu Polski wobec presji Brukseli". Zaapelował w niej do rządu Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w Unii Europejskiej.

"Wzywamy rząd Węgier, by poparł Polskę, nie pozwolił uszczuplić zagwarantowanych w Traktacie UE praw Polski i nie popierał propozycji, która ograniczyłaby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE" – napisano w rezolucji, której projekt złożył szef parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Zsolt Nemeth.

Węgierscy parlamentarzyści zaapelowali też do węgierskich deputowanych Parlamentu Europejskiego, by nie popierali wysuniętej przez Unię Europejską propozycji, która opowiada się za postępowaniem przeciw Polsce wszczętym na podstawie artykułu 7. Traktatu UE lub się z nim zgadza.

Wicepremier zapowiadał poparcie dla Polski

W grudniu - po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała się uruchomić wobec Polski art. 7 - wicepremier Węgier Zsolt Semjen stwierdził, że decyzja ta poważnie narusza suwerenność Polski. Jego zdaniem, nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której Bruksela wywiera presję na suwerenny kraj i arbitralnie karze demokratyczny rząd.

Węgry: obronimy Polskę Uruchomienie... czytaj dalej »

Ocenił, że Komisja Europejska nie podejmuje żadnych działań wobec innych państw członkowskich, które nie przestrzegają traktatów, a potem "wszczyna postępowanie z powodów politycznych" przeciwko polskiemu rządowi. Uznał to za typowy przykład stosowania podwójnych standardów. Jego zdaniem to, co robi Komisja jest sprzeczne z europejskimi wartościami.

Wskazał także, że Europa Środkowa i Polską są dzisiaj silnikami rozwoju gospodarczego Europy, a Europa potrzebuje Polski. - Polsko-węgierska przyjaźń i przywiązanie rządu Węgier do traktatów zobowiązuje nas do stawienia czoła działaniom Komisji na wszelkich forach - powiedział Semjen.

Wicepremier stwierdził, że rząd Węgier teraz i w przyszłości będzie zdecydowanie stać u boku Polski. - Obronimy Polskę przed niesprawiedliwym, pokazowym postępowaniem politycznym – zapewnił. Pytany, czy oznacza to, że Budapeszt zawetuje zaproponowane działania wobec Polski, stwierdził, że tak.

Z kolei na początku stycznia premier Victor Orban powiedział, że "Węgry stoją za Polską". - Obecna procedura wobec Polski nie ma faktycznych podstaw i samo postępowanie nie jest prawidłowe - ocenił Orban. Jak dodał, Polskę spotyka ze strony KE niesprawiedliwość, a "wspólnota losu Europy Środkowej" nakazuje Węgrom "stanąć u boku Polski".

Czym jest artykuł 7 i jak wygląda procedura?

Komisja Europejska uznała tymczasem w minionym roku, że wobec Polski należy zastosować Artykuł 7. traktatu o Unii Europejskiej, który daje Unii możliwość dyscyplinowania i karania państw, które naruszają unijne wartości. Sama procedura składa się z kilku etapów.

Orban o artykule 7: wspólnota losu nakazuje nam stanąć u boku Polski Procedura... czytaj dalej »

Pierwszym jest uznanie, że w jednym z państw istnieje ryzyko naruszeń (7.1.). Następnie, w drugim kroku wszystkie rządy stwierdzają, że naruszenie jest stałe, poważne (7.2.) i jeśli tak się stanie, można przejść do trzeciego etapu. Tym jest głosowanie nad sankcjami (7.3.).

Komisja Europejska sięgnęła w przypadku Polski po pierwszą możliwość, czyli Art. 7.1. Ten ustęp artykułu 7. przewiduje, że sprawa z Komisji Europejskiej trafia do Rady Unii Europejskiej, czyli na spotkanie ministrów wszystkich państw Unii. Rada UE może stwierdzić ryzyko naruszenia unijnych wartości.

Żeby tak się stało, będzie do tego wymagana większości 4/5 państw, czyli 22 krajów Wspólnoty i zgody Parlamentu Europejskiego. Polska w takim głosowaniu nie bierze udziału.

Przed głosowaniem ministrowie mogą wysłuchać argumentów polskiego ministra i skierować do kraju pytania dotyczące praworządności. Możliwe jest też, że Rada UE skieruje do kraju zalecenia, które pozwoliłyby uniknąć zagrożenia dla rządów prawa, podobnie jak robiła to wcześniej Komisja Europejska. Przesłanie zaleceń także wymagałoby zgody przynajmniej 22 krajów.

W praktyce oznaczałoby to dyskusję i głosowanie na Radzie ds. Ogólnych, w której biorą udział ministrowie ds. europejskich. Polskę reprezentuje tam Konrad Szymański.

Źródło: europa.eu Procedura ochrony państwa prawa w Unii Europejskiej

W Radzie UE rotacyjnie przewodniczą państwa Unii. Od 1 stycznia przewodnictwo przejmuje Bułgaria i to bułgarski minister musi zdecydować, jak szybko Rada zajmie się sprawą.

Na tym etapie nie ma jeszcze mowy o sankcjach. To dopiero ostrzeżenie, ale jeśli nie przyniesie ono rezultatu - jeżeli państwo nie wykona (ewentualnych) zaleceń i sytuacja się nie poprawi - może to prowadzić do przejścia do ustępu 2. artykułu 7., a potem nawet do ustępu 3.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT ARTYKUŁU 7, KTÓRY URUCHOMIŁA KOMISJA EUROPEJSKA