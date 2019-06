Wydobyto wrak z dna Dunaju. W nim kolejne cztery ciała

Ekipy ratownicze zakończyły we wtorek po południu operację podnoszenia z Dunaju wraku statku wycieczkowego Hableany, który pod koniec maja zatonął w Budapeszcie po zderzeniu z dużo większą jednostką. W trakcie prac przy wraku nurkowie wydobyli cztery kolejne ciała.

Wrak podnoszony był przez pływający dźwig, który już w piątek przybył na miejsce katastrofy przy moście Małgorzaty w Budapeszcie. Jak podkreślali specjaliści, cała operacja wyciągnięcia leżącego na głębokości dziewięciu metrów wraku wiązała się z wieloma zagrożeniami. Przede wszystkim istniało ryzyko rozpadnięcia się statku.

Hableany ("Syrenka") zatonęła 29 maja, ale operację ratunkową i dostęp do wraku utrudniał wcześniej wysoki stan wody na Dunaju, szybki nurt i niemal zerowa widoczność w wodzie.

Rzecznik węgierskiej policji Kristof Gal poinformował, że wrak został umieszczony na barce i zostanie teraz przetransportowany do przystani na Csepel, gdzie zostanie dokładnie zbadany przez specjalistów i policję z udziałem przedstawicieli prokuratury.

Źródło: EPA/ZOLTAN MATHE Do wydobycia wraku użyto pływającego dźwigu

Gal oznajmił, że we wtorek znaleziono we wraku ciała czterech osób, których identyfikacja trwa. - Na postawie dostępnych obecnie informacji mogę powiedzieć, że wśród zmarłych są kapitan statku z węgierskim obywatelstwem oraz jedyne dziecko, które znajdowało się w południowokoreańskiej grupie – powiedział.

Podkreślił, że nadal poszukiwanych jest czworo pasażerów statku, których uznano za zaginionych. - Policja podwoiła liczbę funkcjonariuszy uczestniczących w poszukiwaniu zaginionych – dodał.

W wypadku zginęło 28 osób, w tym 26 turystów z Korei Południowej i dwóch członków załogi z Węgier. Jedno z ciał w ubiegłym tygodniu odnaleziono aż 100 km na południe od Budapesztu.

Spośród 35 osób, które znajdowały się na pokładzie, siedem uratowano.

Źródło: EPA/Marton Monus Wrak statku leżał na głębokości 9 metrów

Ukraiński kapitan należącego do szwajcarskiego armatora statku hotelu został aresztowany. Węgierska prokuratura podała, że uczestniczył on wcześniej w wypadku w Holandii, ale według zatrudniającej go firmy, nie kierował wtedy żadną z jednostek.

Zatonięcie Hableany to największa tego rodzaju katastrofa na Dunaju - najdłuższej rzece Europy - od 50 lat.