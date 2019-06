W katastrofie zginęło 28 osób. Wydobywają wrak z Dunaju

Ekipy ratownicze rozpoczęły we wtorek rano operację podnoszenia z Dunaju wraku statku wycieczkowego Hableana, który pod koniec maja zatonął w Budapeszcie po zderzeniu z dużo większym statkiem - hotelem - poinformowała agencja Reutera. W trakcie prac przy wraku nurkowie wydobyli cztery kolejne ciała.

Wrak ma podnieść pływający dźwig, który już w piątek przybył na miejsce katastrofy przy moście Małgorzaty w Budapeszcie. Jak podkreślają specjaliści, cała operacja wyciągnięcia leżącego na głębokości 9 metrów wraku wiąże się z wieloma zagrożeniami, przede wszystkim z rozpadnięciem się statku.

Hableana zatonęła 29 maja, ale operację ratunkową i dostęp do wraku utrudniał wcześniej wysoki stan wody na Dunaju, szybki nurt i niemal zerowa widoczność w wodzie.

Źródło: EPA/ZOLTAN MATHE Do wydobycia wraku użyto pływającego dźwigu

W wypadku zginęło 28 osób, w tym 26 turystów z Korei Południowej i dwóch członków załogi z Węgier. Spośród 35 osób, które znajdowały się na pokładzie, siedem wyłowiono żywych.

Nurkowie, którzy we wtorek wydobyli kolejne cztery ciała, w tym jedno na mostku kapitańskim, szukają jeszcze ciał czterech pasażerów statku.

Ukraiński kapitan należącego do szwajcarskiego armatora statku hotelu został aresztowany jako podejrzany. Węgierska prokuratura podała, że uczestniczył on wcześniej w wypadku w Holandii, ale według zatrudniającej go firmy, nie kierował wtedy żadną z jednostek.

Zatonięcie Hableany to największa tego rodzaju katastrofa na Dunaju - najdłuższej rzece Europy - od 50 lat.

Źródło: EPA/Marton Monus Wrak statku leżał na głębokości 9 metrów