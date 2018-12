Protesty nic nie dały. Prezydent Węgier podpisał nowelizację kodeksu pracy

Foto: Sandor Ujvari / PAP/EPA Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Masowe protesty na Węgrzech. "Mamy już tego dość"

Węgrzy sprzeciwiają się zmianom w kodeksie pracy, które zwiększają limit nadgodzin z 250 do 400 oraz wydłużają okres ich rozliczania z roku do trzech lat. Demonstranci mówią wprost o ustawie niewolniczej. To już piąta demonstracja w ciągu zaledwie kilku dni. Tym razem, w ten poniedziałkowy wieczór zgromadzili się jednak nie przed parlamentem, a przed siedzibą węgierskiej telewizji publicznej. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

