Na szali "zdrowie psychiczne państwa"? Węgry wycofują się z Eurowizji

Video: tvn24

"Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT"

09.10.| - Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. Jeśli jest, to ideologia nienawiści Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Są ludzie, którzy są jacy są. Temat LGBT to papierek, jak się traktuje w ogóle ludzi w Polsce. To wisienka na torcie polityki nienawiści PiS - powiedział.

