Węgry kupią 20 nowych śmigłowców

"Węgry po roku wycofały się z tego pomysłu"

09. 03 | Może się okazać, że my jako Polska też się bardzo szybko z tego wycofamy - powiedział w "Wstajesz i wiesz" rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jakub Stefaniak odnosząc się do uchwalonej przez Sejm ustawy, ograniczającej handel w niedziele. Nowe przepisy weszły w życie pierwszego marca. Oznacza to łącznie 21 dni bez handlu w bieżącym roku. - Powstaje pytanie, czy nie będzie się to wiązało na przykład ze stratą dochodów - wtórowała z kolei Barbara Dolniak (Nowoczesna).

