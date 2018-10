Watykanista: w czasie konklawe wybór kardynała Wojtyły uważano za niemożliwy





»

W czasie konklawe w październiku 1978 roku wśród hierarchów Kościoła dominowała opinia, że kardynał Karol Wojtyła jest znakomitym kandydatem, ale jego wybór uważano za niemożliwy - ocenił włoski watykanista Luigi Accattoli. Jak tłumaczył, argumentowano, że wybór papieża z kraju komunistycznego "mógłby doprowadzić do konfliktu z sowieckim systemem".

- W 1978 roku byłem już watykanistą, pracowałem dla gazety "La Repubblica". Jako młody dziennikarz obserwowałem jego wyjście do loggii bazyliki, słowa pierwszych pozdrowień - wspominał wieloletni publicysta dziennika "Corriere della Sera" wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II.

40. rocznica tego wydarzenia przypada we wtorek. Papież kanonizował Pawła VI i arcybiskupa Romero Dziesiątki... czytaj dalej »

"Opinia dość powszechna"

Accattoli, który relacjonował przed 40 laty klimat wokół konklawe i dyskusje o tym, kto może zostać wybrany, wyjaśnił, że nie uważano metropolity krakowskiego za papabile, czyli faworyta, choć budził on zainteresowanie.

- Słyszałem, jak wymieniano jego nazwisko w okresie wakatu, po śmierci Jana Pawła I, ale nie wierzyłem, że jego wybór jest możliwy z powodu jego narodowości polskiej, pochodzenia z kraju leżącego w sowieckiej orbicie - zaznaczył Accattoli. Dodał również: - To nie tylko było moje wrażenie, to powtarzali niemal wszyscy w Watykanie, mówili: to nie jest możliwe. A my, dziennikarze, przekazywaliśmy opinie przeważające w Watykanie - podkreślił.

- Opinia o tym, że wybór Polaka wydaje się niemożliwy, była dość powszechna, była dominująca, zarówno w Kurii Rzymskiej, jak i w opinii publicznej - podkreślił autor książek o Janie Pawle II. Wielka konstrukcja w miejscu nabożeństwa. "To polityczna demonstracja" To miało być... czytaj dalej »

Przyznał następnie: - Pamiętam wiele swych rozmów z dostojnikami z Watykanu, którzy wskazywali kardynała Wojtyłę jako wspaniałego, bardzo szanowanego i zdolnego człowieka, ale zarazem zastrzegali, że jego wybór jest nie do pomyślenia. Argumentowali, że wybór papieża z kraju komunistycznego byłby wielkim zagrożeniem, bo mógłby doprowadzić do konfliktu z sowieckim systemem - zaznaczył.

- Od tamtego czasu wiemy już, że konklawe może zaskoczyć i przynieść nowość - zauważył watykanista.

Przeprosiny za grzechy Kościoła

Zapytany o to, jakie było jego pierwsze wrażenie, gdy zobaczył nowego papieża na balkonie bazyliki Świętego Piotra, włoski publicysta wspomniał: - Czytałem o nim wcześniej, wiedziałem, że jest człowiekiem bardzo poważnym, bardzo walecznym i tak na niego wtedy patrzyłem. Ale w tamtej chwili nie miałem jeszcze w ogóle pojęcia o tym, jak wspaniałym jest człowiekiem - dodał. "Wspólna rola" Lecha Kaczyńskiego i Jana Pawła II na szkolnym konkursie. "Tendencyjne, szkodliwe" "Warto być... czytaj dalej »

- Kiedy wtedy, tuż po wyborze na niego popatrzyłem, od razu pomyślałem: wydaje się wspanialszym człowiekiem, niż go opisywano, piękniejszym, przyjacielskim. W tamtym momencie odkryłem jego człowieczeństwo, a także jego umiejętność komunikowania się z ludźmi, bo trzeba pamiętać, że żaden papież przed nim nie improwizował, przemawiając z loggii po wyborze - stwierdził Accattoli.

Zapytany o to, co uważa za najważniejsze wydarzenie pontyfikatu polskiego papieża, watykanista odparł, że jego zdaniem było to "mea culpa" podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, gdy w marcu w czasie ceremonii w Watykanie przeprosił za wszystkie grzechy Kościoła.

- Papież miał odwagę zachęcić Kościół do tego, by powrócił do Ewangelii na wielu polach, gdzie jej nie uszanował, i do uznania historycznych win, jakie nagromadziły się przez wieki - podkreślił.

- Uważam, że kiedy nie będzie się już dobrze pamiętać nawet o tym, czym naprawdę była żelazna kurtyna czy różnice między Wschodem a Zachodem, polski papież będzie wspominany jako ten, który zrobił rozrachunek z przeszłością - ocenił watykanista. Specjalne ornaty dla papieża. Padają oskarżenia o "celowe upokorzenie Polaków" Nowe szaty... czytaj dalej »

Dowody pamięci o papieżu Polaku

Accattoli wyraził również opinię, że Europa, Włochy, świat nie zapominają o Janie Pawle II. - Nie zgadzam się z takimi ocenami, które czasem się pojawiają - dodał.

- Wziąłem właśnie udział w sympozjum w mieście Alba w Piemoncie, zorganizowanym z okazji 40. rocznicy wyboru papieża Polaka. W tamtejszej katedrze wystawiono relikwię jego krwi. Przybyły tłumy wiernych. To jeden z przykładów pamięci i czci - wskazał publicysta.

Jak stwierdził, w wielu miejscach we Włoszech spotkał się z bardzo licznymi dowodami pamięci o polskim papieżu i uczestniczył w wielu poświęconych mu uroczystościach.

Accattoli podkreślił, że wraz z nastaniem kolejnych papieży zmienia się uwaga zwrócona na poprzedników. - Lecz jestem przekonany, że pamięć o świętym Janie Pawle II pozostanie na zawsze - dodał publicysta.