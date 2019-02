"Nie możemy zrezygnować z ochrony dzieci". Pierwsze takie spotkanie w historii Kościoła

Video: tvn24

Upadek Kościoła w Irlandii. Czy tak może wyglądać przyszłość...

11.02| W Polsce dopiero zaczyna się o tym mówić, w Irlandii już to wszystko powiedziano głośno i to już nie ta sama katolicka Irlandia, do jakiej jeszcze niedawno Polskę porównywano. Pedofilskie skandale ukrywane przez biskupów i historie nieślubnych dzieci odbieranych przez zakonnice - pokażemy, jak Kościół w Irlandii sam doprowadził do swojego upadku, czego znamiennym symbolem jest fakt, że w ubiegłym roku było tylko pięciu kandydatów na księży, a Irlandczycy, którzy jeszcze niedawno nie uznawali rozwodów, teraz mówią "tak" dla homoseksualnych małżeństw i "tak" dla aborcji dotąd w ich kraju praktycznie zakazanej. Skąd ta diametralna zmiana? To przez biskupów, którzy milczeli i nic nie zrobili, gdy księża i zakonnice latami krzywdzili wiernych - tak mówią w Irlandii sami katolicy. Relacje tych, z którymi rozmawiał Cyprian Jopek, są wstrząsające i każą zadać pytanie, czy tak może wyglądać irlandzka przyszłość polskiego Kościoła?

