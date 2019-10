Szamani, obrządek amazoński, viri probati. O czym dyskutują uczestnicy synodu biskupów

O szacunku dla roli szamanów, promowaniu wyrażania wiary przez "wizerunki i symbole" oraz możliwości wprowadzenia "obrządku amazońskiego" do liturgii Kościoła katolickiego piszą w podsumowaniach obrad poszczególne grupy uczestników trwającego w Watykanie synodu biskupów. Zgromadzenie odbywa się pod hasłem "Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej".

"Należy szanować obrzędy każdego ludu, a także rolę ich liderów religijnych - szamanów" - taki zapis znalazł się w relacji z obrad koła języka portugalskiego na trwającym w Watykanie synodzie biskupów na temat Amazonii.

"Obrządek amazoński" w liturgii Kościoła?

W podsumowaniu dotychczasowych obrad grupy portugalskojęzycznej mowa jest też o tym, że należy promować formy wyrażania wiary poprzez "wizerunki, symbole, tradycje, obrzędy i inne sakramentalia".



"Musimy skonsolidować rodzimą teologię i obrządki amazońskie, czyli teologię i liturgię o rdzennym obliczu, opartą na duchowości rdzennych wspólnot i ich doświadczeniach religijnych i mistycznych" - odnotowano w relacji.



O "obrządku amazońskim" napisało też w swej relacji koło robocze włoskiej grupy językowej, proponując wprowadzenie go do liturgii Kościoła katolickiego.

Źródło: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT Papież Franciszek na spotkaniu z mieszkańcami Amazonii

Kwestia, która dzieli biskupów

Uczestnicy synodu są poważnie podzieleni wobec propozycji wyświęcania żonatych mężczyzn, cieszących się zaufaniem we wspólnotach Amazonii (tzw. viri probati), by w ten sposób zaradzić problemowi braku kapłanów na tych rozległych obszarach.



Ojcowie synodalni z grupy portugalskiej, odnosząc się do tej koncepcji, zauważyli w swojej relacji z obrad, że problem braku kapłanów dotyczy wszystkich kontynentów. Ocenili, że wyświęcanie "wypróbowanych mężczyzn" mogłoby "zmniejszyć wartość celibatu i obniżyć zapał misyjny w służbie najdalszych wspólnot".



Dlatego niektórzy zasugerowali, by sprawa ta została poddana pod dyskusję całego Kościoła, a także zaproponowali "synod powszechny w tej sprawie".



Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Amazonii potrwa do 27 października. Hasło obrad to: "Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej".

