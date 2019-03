Papież przyjął dymisję chilijskiego metropolity zamieszanego w tuszowanie pedofilii

Video: Fakty TVN

"Kiedy przeprosisz mnie?". Wstrząsające wystąpienie ofiary...

Nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie schorzenie duszy, to pedofilia - mówi pan Dariusz, który w wieku 13 lat padł ofiarą księdza pedofila. Jego mama wspomina, że w kurii musiała przysięgać na krzyż, że nikomu nic nie powie. Teraz jej syn powiedział głośno, w budynku Sejmu, co przeżył i co czuje.

»