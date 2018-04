Papież apeluje o pojednanie na Półwyspie Koreańskim





»

Papież Franciszek zaapelował w środę podczas audiencji generalnej o dialog oraz pojednanie między Koreą Południową i Koreą Północną. Apel wystosował w związku z zapowiedzianym na piątek spotkaniem przywódców obu krajów, Mun Dze Ina i Kim Dzong Una.

Spotkanie odbędzie się w miejscowości Panmundżom w strefie zdemilitaryzowanej na linii demarkacyjnej między obu krajami.



Zwracając się do 20 tysięcy uczestników audiencji w Watykanie, Franciszek powiedział, że piątkowe spotkanie będzie "okazją do podjęcia przejrzystego dialogu i konkretnej drogi pojednania oraz odnowionego braterstwa, by zagwarantować pokój na Półwyspie Koreańskim i na całym świecie".

Pełne poparcie

Trump: Korea Północna chce usiąść do rozmów tak szybko, jak to możliwe Rozmowy dotyczące... czytaj dalej » - Naród koreański, który żarliwie pragnie pokoju, zapewniam o mojej osobistej modlitwie i bliskości całego Kościoła - mówił papież.



Następnie podkreślił: - Stolica Apostolska towarzyszy, wspiera i zachęca do wszelkich przydatnych i szczerych inicjatyw na rzecz budowy lepszej przyszłości, pod znakiem spotkania i przyjaźni między narodami.



- Tych, na których spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność polityczna, proszę o to, by mieli odwagę nadziei i stali się budowniczymi pokoju, oraz wzywam do dalszego podążania z ufnością obraną ścieżką, dla dobra wszystkich - apelował Franciszek.



Papież zachęcił wiernych do modlitwy za naród koreański, "zarówno za tych, którzy są na Południu, jak i za tych na Północy".