Dramat migrantów. Papież apelował o ewakuację kobiet i dzieci

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do społeczności międzynarodowej o ewakuację korytarzami humanitarnymi kobiet, dzieci i chorych z ośrodków przetrzymywania migrantów w Libii. Dodał, że ich sytuacja pogorszyła się wraz z wybuchem walk w tym kraju.

Zwracając się do tysięcy wiernych podczas południowego spotkania na modlitwie maryjnej Regina coeli, papież powiedział: - Zachęcam was, byście przyłączyli się do mojej modlitwy za uchodźców, którzy znajdują się w centrach przetrzymywania w Libii, gdzie sytuacja, i tak już bardzo poważna, stała się jeszcze groźniejsza z powodu trwającego konfliktu.

- Apeluję o to, by zwłaszcza kobiety, dzieci i chorzy mogli zostać jak najszybciej ewakuowani korytarzami humanitarnymi - dodał Franciszek.

Dramat w obozach dla uchodźców

Włosi ostrzegają Brukselę przed możliwą falą migracyjną z Libii Szef dyplomacji... czytaj dalej » Jego słowa odnoszą się do opisanej w mediach sytuacji w ośrodkach na libijskich wybrzeżach, gdzie przetrzymywani są migranci z wielu krajów Afryki, którzy chcą wyruszyć przez morze do Europy. Warunki w tych centrach określa się jako dramatyczne, a według przedstawionych raportów i relacji świadków ludzie są tam więzieni i torturowani.

Różne źródła podają, że w Libii przebywa od stu do kilkuset tysięcy migrantów, którzy chcą dostać się do Europy, płynąc do Włoch.

W ostatnich tygodniach nasiliła się wojna domowa w tym kraju, prowadzona przez siły dwóch ośrodków władzy - dowodzonej przez prorosyjskiego generała Chalifę Haftara Libijskiej Armii Narodowej (ANL) i rządu jedności narodowej.

CZYTAJ TAKŻE: "Dzielnice mieszkaniowe stają się polami bitew" >>>

Franciszek złożył również w niedzielę wiernym kościołów wschodnich życzenia radości i pokoju z okazji obchodzonych przez nich Świąt Wielkanocnych. Podziękował też za życzenia, które otrzymał.