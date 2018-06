List Kolumba wrócił do Watykanu

Stany Zjednoczone oddały Watykanowi jedną z rzadkich kopii listu Krzysztofa Kolumba, który po powrocie z wyprawy do Ameryki napisał do króla Ferdynanda Aragońskiego i królowej Izabeli. Wartość dokumentu z 1493 r., skradzionego z Biblioteki Watykańskiej, to 1,2 miliona dolarów.

List po łacinie, który zaginął w Watykanie, został odnaleziony w Stanach Zjednoczonych. W czwartek w Bibliotece Watykańskiej odbyła się ceremonia przekazania dokumentu przez ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Callistę L. Gingrich.

Odnaleziono zaginiony list Kolumba o odkryciu Ameryki Włoscy... czytaj dalej » Cenny dokument powstał w lutym 1493 roku, cztery miesiące po odkryciu "Nowego Świata". W liście do hiszpańskich monarchów Kolumb opisał to, co zobaczył. Oryginalna kopia powstała w języku hiszpańskim, jednak jeszcze w tym samy roku został ręcznie przepisany w kilku łacińskich egzemplarzach. Wersje łacińskie zostały rozprowadzone do głównych europejskich dworów oraz do Watykanu.

Jedna z kopii po łacinie, przygotowana przez Stephana Plannacka w 1493 roku, trafiła do Stolicy Apostolskiej, a następnie do Biblioteki Watykańskiej.

Gingrich oddała list w ręce archiwisty i bibliotekarza Świętego Kościoła Rzymskiego arcybiskupa Jean Louisa Bruguesa, który powiedział, że jest to "historyczny dzień".

Tajemnicze okoliczności zniknięcia listu

O tym, że zaginął, zorientowano się w 2011 roku, gdy jeden z naukowców odkrył, że list został skradziony, a w jego miejsce podłożono sfałszowany. List znalazły następnie władze amerykańskie u kolekcjonera w Atlancie, który kupił go w 2004 roku od antykwariusza zajmującego się starymi księgami i rękopisami z Nowego Jorku. Wdowa po właścicielu zrezygnowała z wszelkich praw do listu i zgodziła się oddać go Watykanowi.

- Nie wiemy, kiedy list został skradziony, ale doszło do tego prawdopodobnie podczas jego oprawy w introligatorni poza Watykanem - powiedział prefekt biblioteki ks. Cesare Pasini. Jak wyjaśnił, nie było wtedy tak skrupulatnych kontroli.



Obecnie - podkreślił - nie byłoby to możliwe, gdyż wszystkie rękopisy mają mikrochipy.

Źródło: PAP/EPA/TONY GENTILE / POOL Ambasador USA w Watykanie przekazała cenny dokument Bibliotece Watykańskiej