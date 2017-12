Video: Wstajesz i Wiesz, TVN24

25.12 | Cała rozmowa z prof. Bralczykiem we "Wstajesz i Wiesz". Szczere i serdeczne - takie życzenia najchętniej składa i otrzymuje językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. - Przy czym wypowiadamy często te słowa bez należytej intonacji, i to gdzieś tam przelatuje. Gdy pomyślimy co te słowa znaczą, że serdeczny się z serca bierze - to może te życzenia zabrzmią dla nas inaczej - mówił w poniedziałek we "Wstajesz i wiesz" językoznawca.

