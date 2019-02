"Musimy przyznać, że popełniliśmy błędy". Drugi dzień historycznego szczytu





Ponieśliśmy porażkę, musimy szukać przebaczenia - mówił kardynał Oswald Gracias z Indii w drugim dniu trwającego w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka szczytu na temat walki z pedofilią. Apelował o naprawę szkód i sprawiedliwość dla ofiar.

- Musimy mieć pokorę, by przyznać, że nie jesteśmy doskonali - oświadczył w piątek rano arcybiskup Bombaju Oswald Gracias. Przemawiając na forum ogólnoświatowego spotkania na temat ochrony nieletnich w Kościele kardynał, jeden z doradców papieża, zaznaczył, że uczestnicy obrad spotkali się z 12 ofiarami. Dodał jednak, że "są ich setki tysięcy".

"Musimy przyznać, ze popełniliśmy błędy"

- Wykorzystywanie seksualne w Kościele katolickim, a następnie nieumiejętność stawienia temu czoła w sposób otwarty, odpowiedzialny i skuteczny wywołały ostry kryzys, który dotknął go (Kościół - red.) i zranił, nie mówiąc o ofiarach - podkreśli kardynał.



- Choć doświadczenie wykorzystywania wydaje się być dramatycznie obecne w niektórych częściach świata, nie jest to zjawisko ograniczone - dodał purpurat z Indii.

Następnie wyraził przekonanie, że cały Kościół powinien "przyjąć uczciwą optykę" i działać na rzecz tego, by nadużycia nie powtórzyły się w przyszłości oraz "czynić wszystko co możliwe na rzecz wyleczenia ofiar".



Kardynał Gracias wskazywał, że w przeszłości ludzie Kościoła udzielali w obliczu skandalu "odpowiedzi niewłaściwych i czasem szkodliwych". - Musimy przyznać, że popełniliśmy błędy - stwierdził. - Musimy naprawić szkody i zapewnić sprawiedliwość - dodał duchowny.



Metropolita Bombaju mówił uczestnikom szczytu: "nie rozumiemy naprawdę ciężaru cierpienia ofiar".

"Każdy z nas jest odpowiedzialny za cały Kościół"

- Żaden biskup nie powinien powiedzieć "rozwiązuję te problemy i wyzwania sam" - zaznaczył mówca. - I żaden biskup nie może powiedzieć sam sobie "ten problem nadużyć mnie nie dotyczy, bo w mojej części świata jest inaczej" - oświadczył.



- Każdy z nas jest odpowiedzialny za cały Kościół - podkreślał kardynał Gracias zwracając się do słuchającego go papieża oraz prawie 200 przewodniczących wszystkich episkopatów i przełożonych generalnych męskich i żeńskich zakonów.



Zachęcał biskupów do refleksji. - Czy informujemy naszych braci biskupów lub księży, gdy dostrzegamy problematyczne zachowanie? - pytał retorycznie.



Kardynał z Indii położył nacisk na to, że "Kościół nie żyje w odizolowanym świecie", lecz "żyje w świecie i ze światem". Dlatego, zaznaczył, Kościół współpracuje z władzami świeckimi, by przynieść "sprawiedliwość ofiarom i porządkowi obywatelskiemu".



Arcybiskup Bombaju wyraził opinię, że Kościół może stać się wzorem i być na pierwszej linii działań na rzecz tego, by zapobiegać nadużyciom.



Watykański szczyt na temat walki z pedofilią, zorganizowany po raz pierwszy w historii Kościoła, potrwa do niedzieli.