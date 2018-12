Pożegnanie George'a H.W. Busha w Waszyngtonie

Video: tvn24

Wspólny wyjazd Dudy i Wałęsy na pogrzeb George'a H.W. Busha

04.12 | Prezydent Andrzej Duda przychylił się do prośby byłego prezydenta Lecha Wałęsy o pomoc w organizacji wyjazdu na pogrzeb byłego prezydenta USA George’a H.W. Busha - poinformował prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. We wtorek były prezydent Lech Wałęsa podkreślał, że to nie on zwrócił się z prośbą, ale jego biuro.

