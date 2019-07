Fajerwerki rozświetliły niebo nad Waszyngtonem





W czwartek w Waszyngtonie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Przemawiał prezydent Donald Trump, po niebie latały amerykańskie samoloty i śmigłowce, a kiedy zapadł zmrok, rozpoczął się pokaz fajerwerków.

Trump zapowiadał czwartkowy pokaz jako "największy w historii". Fajerwerki na trwający nieco ponad pół godziny spektakl dostarczyły za darmo dwie firmy zajmujące się produkcją tego typu środków.

Źródło: EPA/MICHAEL REYNOLDS Pokaz fajerwerków nad Waszyngtonem

Nagranie z pokazu umieściła na Twitterze ambasada Polski w USA. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Stanów Zjednoczonych" - czytamy we wpisie.



#4thofJuly fireworks over Washington, DC. Happy birthday to the United States! #IndependenceDaypic.twitter.com/ljlMzQeOum — Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) July 5, 2019