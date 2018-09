"Ameryka Johna McCaina nie musi być 'znów wspaniała', bo zawsze taka była"





W sobotę w Waszyngtonie odbyły się główne uroczystości żałobne po śmierci senatora Johna McCaina. Wystąpienia wygłosili między innymi dwaj byli prezydenci USA: demokraty Baracka Obamy i republikanina George'a W. Busha. Polskę reprezentowali szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders.

Uroczystości żałobne w katedrze narodowej Kościoła episkopalnego w Waszyngtonie rozpoczęły się o godzinie 16 czasu polskiego.

Przemówienia prezydentów

Udekorowana amerykańską flagą trumna z ciałem McCaina została zabrana z waszyngtońskiego Kapitolu, na którym wystawiono ją w piątek. Kondukt żałobny przejechał obok znajdującego się na The Mall Pomnika Weteranów Wojny Wietnamskiej, gdzie wdowa po senatorze, Cindy McCain, złożyła wieniec. "Historia Johna to historia Ameryki". Joe Biden pożegnał McCaina - Historia Johna... czytaj dalej »

Podczas głównych ceremonii żałobnych w Katedrze Narodowej Kościoła Episkopalnego wystąpiło dwóch byłych prezydentów: republikanin George W. Bush i demokrata Barack Obama. Zgodnie z życzeniem zmarłego jego rodzina na uroczystości żałobne nie zaprosiła prezydenta Donalda Trumpa. Władze Polski reprezentowali prezydencki minister Krzysztof Szczerski oraz senator i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders.

Córka senatora, Meghan, przemawiała jako pierwsza.



- Był wspaniałym człowiekiem - powiedziała. - Zbieramy się tutaj, by opłakiwać przemijanie amerykańskiej wielkości, prawdziwej rzeczy, a nie taniej retoryki ludzi, którzy nigdy nie zbliżą się do poświęcenia, które on tak chętnie wziął na siebie - dodała.



- Ameryka Johna McCaina jest hojna, przyjazna i odważna, jest zaradna, pewna siebie i bezpieczna, spełnia swoje obowiązki. Mówi cicho, ponieważ jest silna - podkreśliła. - Ameryka się nie chwali, bo nie musi. Ameryka Johna McCaina nie musi być "znów wspaniała", ponieważ zawsze taka była - zaznaczyła.



Były prezydent Barack Obama opisał McCaina jako "niezwykłego człowieka - wojownika, męża stanu, patriotę", który - jak powiedział - "wykazał się wielką odwagą podczas pobytu w niewoli w Wietnamie" oraz stał się "dobrym senatorem, który zrozumiał, że zasady są ważniejsze niż polityka".



Następnie dodał, że pomimo wielu różnic "nigdy nie wątpiliśmy, że jesteśmy w tym samym zespole".



Były prezydent George Bush, który pokonał McCaina w prawyborach republikańskich w 2000 roku, oddał hołd jego odwadze, uczciwości i poczuciu humoru. Powiedział, że senator często konfrontował się z rządzącymi, jeśli uznał, że ich postępowanie nie spełniało amerykańskich ideałów.

Amerykański mąż stanu

Prawie tygodniowe uroczystości żałobne zakończy w niedzielę pogrzeb McCaina na cmentarzu Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis. Tę prestiżową uczelnię wojskową ukończył McCain, a wcześniej jego dziadek i ojciec. Obaj byli admirałami i zostali pochowani na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

Podczas prywatnej ceremonii na cmentarzu w Annapolis McCain zostanie pochowany koło grobu swojego najlepszego przyjaciela, admirała Chucka Larsona. Larson, którego McCain poznał podczas studiów w Akademii Marynarki Wojennej, były głównodowodzący siłami amerykańskimi na Pacyfiku, zmarł na białaczkę w 2014 roku.