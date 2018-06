Trump zasugerował Macronowi wyjście z Unii? "Co powiedziano w tym pokoju, zostało w tym pokoju"

Prezydent USA Donald Trump zasugerował francuskiemu przywódcy Emmanuelowi Macronowi wyjście z Unii Europejskiej i wskazał, że gdyby do tego doszło, USA mogłyby zaoferować Francji korzystne dwustronne porozumienie handlowe - twierdzi "Washington Post". - Co powiedziano w tym pokoju, zostaje w tym pokoju - skomentował te doniesienia sam Macron, cytowany przez agencję Reutera.

- Dlaczego nie opuścicie Unii Europejskiej? - miał zapytać Macrona Trump podczas prywatnego spotkania w Białym Domu pod koniec kwietnia, według źródła amerykańskiego dziennika.

Korzystniejszy handel na zachętę

Trump o umowie o wolnym handlu. "W tej sprawie mogą stać się dwie rzeczy" Prezydent USA... czytaj dalej » Jak pisze Josh Rogin z "WaPo", amerykański przywódca dodał wtedy, że gdyby Francja opuściła Wspólnotę, USA zaoferowałyby Paryżowi umowę handlową opartą na lepszych warunkach od tych, na których bazuje porozumienie handlowe między USA a UE jako całością.

Rogin powołał się w swojej relacji na dwóch przedstawicieli europejskich władz.



"Jest to przykład tego, że prezydent USA zachęca do zdemontowania organizacji składającej się z amerykańskich sojuszników, co jest sprzeczne z ustaloną polityką rządu USA" - ocenił komentator dziennika.

Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie, ale nie zaprzeczył doniesieniom gazety.

W piątek do sprawy odniósł się sam zainteresowany. - Co powiedziano w tym pokoju, zostało w tym pokoju - stwierdził jedynie prezydent Francji cytowany przez agencję Reutera - zapytany, czy to prawda, że Trump zasugerował mu opuszczenie Unii Europejskiej.

Trump o Unii, NATO i NAFTA

"WSJ": największe zagrożenie dla światowego handlu od II wojny światowej Prezydent USA... czytaj dalej » Komentator "Washington Post" stwierdza, że Trump publicznie atakował Unię Europejską i NATO od czasu swojej kampanii wyborczej w 2016 roku, jednak zakres i "brutalność" tych ataków w ostatnim czasie wzrosły.



Rogin przywołuje m.in. przykład niedawnego wiecu w Dakocie Północnej, na którym Trump miał powiedzieć: "Unia Europejska oczywiście została utworzona, by czerpać korzyści ze Stanów Zjednoczonych, by atakować naszą skarbonkę". Następnie miał uskarżać się na deficyt handlowy ze Wspólnotą. Według doniesień "WaPo" Trump miał też powiedzieć liderom G7, że "NATO jest tak samo złe jak NAFTA".

Na początku czerwca amerykański prezydent oświadczył, że USA mogą zrezygnować z renegocjowanego obecnie z Kanadą i Meksykiem Północnoamerykańskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (NAFTA) na rzecz odrębnych umów z obu tymi państwami.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapewnił w niedawnym wywiadzie, że prezydent próbuje "zresetować", a nie zdemontować porządek świata.