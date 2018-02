Szef wywiadu zagranicznego (SWR) Rosji Siergiej Naryszkin oraz szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji Aleksandr Bortnikow spotkali się w ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie z dyrektorem CIA Mike'iem Pompeo - podaje "Washington Post".

Wcześniej informowano, że do USA przybył jedynie Naryszkin.



Wizytę w Waszyngtonie złożył też szef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, jednak nie wiadomo, czy spotkał się z Pompeo. Na spotkanie z szefem CIA został też wezwany wyższego szczebla przedstawiciel amerykańskiego wywiadu sprawujący urząd w Moskwie - twierdzi źródło bliskie sprawie.

Przyjechali mimo sankcji

Obecni i byli przedstawiciele amerykańskiego wywiadu, z którymi rozmawiał amerykański dziennik, nie przypominają sobie, czy kiedykolwiek tak wielu szefów rosyjskiego wywiadu i aparatu bezpieczeństwa wspólnie złożyło wizytę w Waszyngtonie i spotkało się z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Spotkanie było poświęcone walce z terroryzmem.



Wizyta wzbudziła obawy wśród niektórych przedstawicieli amerykańskich władz, którzy twierdzą, że Moskwa może odebrać spotkanie jako znak, że administracja prezydenta Donalda Trumpa chce wyjść poza ramy kwestii rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA - twierdzi "WP".

Lider demokratów w Senacie USA Chuck Schumer wezwał Biały Dom do wyjaśnienia okoliczności wizyty w USA Naryszkina, który jest objęty amerykańskimi sankcjami. Sankcjami USA objęci są też szefowie FSB i GRU.

Wymiana informacji

Wcześniej informowano, że Naryszkin rozmawiał z dyrektorem Wywiadu Narodowego USA Danem Coatsem i innymi przedstawicielami amerykańskich służb wywiadowczych. Biuro prasowe CIA zapewniło, że "wszelkie kontakty z zagranicznymi agencjami wywiadu odbywają się w zgodności z amerykańskim prawem i po konsultacjach z odpowiednimi departamentami i agencjami".



"WaPo" zwraca uwagę, że pomiędzy przedstawicielami amerykańskiego wywiadu, którzy chcą podjąć działania mające na celu powstrzymanie rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, a Białym Domem, który próbuje naprawić stosunki rosyjsko-amerykańskie, dochodzi do napięć. Prezydent Trump wielokrotnie wzywał do pojednania z Rosją, twierdząc, że jest to kluczowy partner w kwestii wyzwań związanych z międzynarodowym bezpieczeństwem.



Stany Zjednoczone i Rosja co pewien czas wymieniają się informacjami związanymi z istniejącymi w obu krajach zagrożeniami, jednak, jak zaznacza "WaPo", w porównaniu do bliskiej współpracy USA z zachodnimi sojusznikami, nie jest to intensywny proces.