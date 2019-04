Zaciekłe walki o libijską stolicę. Zamknięto jedyne czynne lotnisko

Z powodu bombardowania libijskie władze zamknęły w poniedziałek jedyne do tej pory czynne lotnisko w Trypolisie - podaje agencja Reutera. Unia Europejska apeluje do stojącego na czele samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej prorosyjskiego generała Chalify Haftara, którego siły w ubiegłym tygodniu ruszyły na Trypolis, by zasiadł do rozmów.

O zamknięciu portu lotniczego w Trypolisie poinformowała agencja Reutera, która powołała się na źródło w jego dyrekcji. Wcześniej w poniedziałek lotnisko zostało zbombardowane przez siły samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (LNA) gen. Chalify Haftara.

Również Reuters, przytaczając relacje świadków, podał, że LNA utraciła kontrolę nad drugim, niefunkcjonującym już lotniskiem, znajdującym się na południe od centrum. Toczyły się tam zaciekłe walki.

Apele o pokój

- Bardzo stanowczo apeluję do wszystkich libijskich przywódców, a zwłaszcza do Haftara, by wstrzymali wszelkie operacje wojskowe i wrócili do stołu negocjacyjnego pod egidą ONZ - wezwała po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini.



Wcześniej w poniedziałek do zawarcia tymczasowego porozumienia w celu ewakuacji cywilów wezwała walczące w Libii strony koordynatorka ONZ ds. humanitarnych w Libii Maria Ribeiro. Zdaniem organizacji w Libii wielu ludzi jest z powodu starć uwięzionych i pozbawionych pomocy.



Nie zważając na międzynarodowe apele o pokój, strony konfliktu kontynuują działania wojenne. Zarówno siły Haftara, jak i popierany przez społeczność międzynarodową rząd jedności narodowej Mustafy as-Saradża przyznają się do nalotów na pozycje wroga.

Marsz na Trypolis

Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez Haftara, w czwartek ruszyła na Trypolis. Przejęła kontrolę m.in. nad miastem Gharjan ok. 70 km na południe od stolicy, po czym w piątek wdała się w walki z wojskami rządowymi w pobliżu Trypolisu.



Konflikt w Libii grozi zakłóceniami w dostawach ropy oraz zwiększeniem presji migracyjnej na Europę.



W obliczu eskalacji walk w Libii Rada Bezpieczeństwa ONZ zaapelowała w piątek do Haftara o zaprzestanie zbrojnego marszu na Trypolis. W czwartek we wspólnym oświadczeniu USA, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie wezwały do natychmiastowego uspokojenia sytuacji w Libii.

Libia w chaosie

Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 r. Libia jest rozdarta między dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy: na zachodzie jest rząd jedności narodowej as-Saradża ustanowiony w 2015 r. w Trypolisie, a na wschodzie - rząd Libijskiej Armii Narodowej w Bengazi, którego szefem ogłosił się Haftar.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez gen. Haftara, ze wschodu i południa ruszyła na Trypolis