Walki między protureckimi dżihadystami a Al-Kaidą w Syrii

Foto: Mapy Google, tvn24.pl | Video: Reuters TV Do starć doszłow znajdującym się w zachodniej części prowincji Aleppo mieście Kafr Naha

Proturecka koalicja dżihadystów Dżabat Tahrir al-Surija wyparła w piątek związaną z Al-Kaidą Hajat Tahrir asz-Szam ze znajdującego się w zachodniej części prowincji Aleppo miasta Kafr Naha. Walki toczą się również wokół miasta Darat Izza.

Celem ofensywy Dżabat Tahrir al-Surija (JTS) jest przecięcie linii logistycznych łączących północną część syryjskiego emiratu Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), obejmującą tereny w zachodniej części muhafazy Aleppo oraz przy granicy z Turcją, ciągnące się od miasta Dżisr asz-Szugur w południowo-zachodniej części muhafazy Idlib na północ do miasta Darat Izza, od terenów kontrolowanych przez tę organizację w południowej i wschodniej części muhafazy Idlib oraz północnej części muhafazy Hama.

HTS, aby nie dopuścić do tego, mobilizuje obecnie swoje oddziały z miasta al-Eis w muhafazie Idlib w celu odparcia ofensywy JTS i odzyskania kontroli nad miastem Kafr Naha.

HTS obawia się przy tym, że w przypadku zakończenia przez Turcję operacji w regionie Afrin będzie ona chciała wesprzeć JTS, aby wyprzeć HTS z muhafazy Idlib i skonsolidować swoją kontrolę nad tą częścią Syrii.

Starcia pomiędzy dżihadystami

Dżabat Tahrir al-Surija to koalicja dwóch ugrupowań dżihadystycznych walczących w Syrii i sprzymierzonych z Turcją, to jest Ahrar asz-Szam i Nureddin al-Zenki, której powstanie zostało ogłoszone 18 lutego. Ahrar asz-Szam to salafickie ugrupowanie zbrojne, będące, obok tak zwanego Państwa Islamskiego, głównym konkurentem Al-Kaidy w Syrii. Nazywane było czasem "syryjskim Talibanem".

Natomiast Nureddin al-Zenki w latach 2014-2015 otrzymywało wsparcie ze strony USA. W lipcu 2016 roku ujawnione zostało nagranie, na którym grupa bojowników Nureddin al-Zenki dokonała dekapitacji nieletniego palestyńskiego chłopca, wziętego wcześniej do niewoli przez to ugrupowanie.

W 2017 roku HTS skonsolidowała swoją władzę w muhafazie Idlib, północnej części muhafazy Hama i zachodniej części muhafazy Aleppo, tworząc na tych terenach emirat Al-Kaidy i marginalizując inne ugrupowania dżihadystyczne, w tym Ahrar asz-Szam.