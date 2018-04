"Atakowane i obezwładniane". Maszyny Amerykanów mają problemy nad Syrią

Video: USAF

Amerykański samolot zwiadowczy U-2

28.03 | - Europejskie siły wojska USA potrzebują dodatkowych maszyn zwiadowczych - stwierdził gen. Philip Breedlove i zasugerował przysłanie do szpiegowania Rosjan słynnych samolotów U-2. Byłby to bardzo symboliczny krok, bo te maszyny kojarzą się Rosjanom bardzo jednoznacznie. To przy ich pomocy jeszcze podczas zimnej wojny Amerykanie dokonywali nielegalnych lotów szpiegowskich nad ZSRR.

»