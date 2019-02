Tomaszewski znów chce zostać prezydentem Litwy

Szef Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), europoseł Waldemar Tomaszewski zgłosił chęć startu w wyborach prezydenckich, które na Litwie odbędą się 12 maja.

Do 28 marca pretendenci muszą przedstawić co najmniej 20 tys. podpisów osób ich popierających. Tomaszewski wcześniej informował, że rozważa możliwość kandydowania. Wskazywał, że jest do tego namawiany "podczas licznych spotkań zarówno z wyborcami (…), jak też przez kolegów i koleżanki z AWPL-ZChR".



Nie jest to pierwszy start Tomaszewskiego w wyborach prezydenckich na Litwie. Uczestniczył w nich już dwukrotnie – w 2009 i 2014 roku. Za pierwszym razem zdobył 4,68 proc. głosów, za drugim – 8,23 proc. głosów wyborców, co dało mu piąte miejsce.



Wśród kandydatów na urząd prezydenta są litewscy posłowie, europarlamentarzyści, ekonomiści, a także filozof i sportowiec. Faworytami są obecny premier Saulius Skvernelis, posłanka partii konserwatywnej Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci Ingrida Szimonyte i były główny doradca prezesa banku SEB Gitanas Nauseda.



Na Litwie szef państwa jest wybierany na pięcioletnią kadencję. Obecna prezydent Dalia Grybauskaite, która dwukrotnie zwyciężyła w wyborach, w 2009 i 2014 roku, zgodnie z konstytucją nie może po raz trzeci ubiegać się o prezydenturę.