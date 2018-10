Kandydat na prezydenta Gruzji zatrzymany. Miał rozdawać skręty z marihuaną

Video: Fakty TVN

"Bardzo dobra informacja dla pacjentów i lekarzy". Medyczna...

Jak udało się ustalić "Faktom" TVN, jeszcze w tym tygodniu może zostać zarejestrowany w Polsce pierwszy preparat zawierający medyczną marihuanę. To będzie rewolucja, bo to pierwszy lek po wprowadzeniu ustawy dopuszczającej tego typu substancje do sprzedaży w aptekach.

»