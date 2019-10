Rosja widzi szansę zwiększenia wpływów. "Kontynent coraz większych możliwości"

Foto: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL Video: tvn24

Pełczyńska-Nałęcz o relacjach polsko-rosyjskich: teraz...

01.09| W kolejnej części dyskusji komentowano brak obecności na uroczystościach w Warszawie przedstawiciela władz Rosji i zastanawiano się, jak to może wpłynąć na relacje polsko-rosyjskie. - Były takie momenty, kiedy wydawało się, że po malutku się do siebie zbliżamy. Niestety teraz jesteśmy znowu bardzo daleko - oceniła Pełczyńska-Nałęcz. Wskazywała, że udział Rosji w II wojnie światowej, nazywanej tam wielką wojną ojczyźnianą, to jest "mit założycielski państwa rosyjskiego".

