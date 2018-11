Morawiecki i Merkel spotkają się w piątek

Video: tvn24

Konrad Szymański o spotkaniu Morawiecki-Merkel

26.03 | - To krok w bok, w sprawach, które nie mają kluczowego znaczenia dla wymiaru sprawiedliwości. Bruksela dojrzała do tego, by wyjść ze sporu, a Polska zachowuje się racjonalnie - powiedział wiceszef MSZ zapytany w Radiu Zet o wycofywanie się Prawa i Sprawiedliwości z niektórych zapisów reformy sądownictwa. |

»