Ponad trzy kilogramy kokainy w drewnianym koniku. Miały trafić do Polski

Antynarkotykowe służby Paragwaju przechwyciły w czwartek na lotnisku im. Silvio Pettirossiego w stolicy tego kraju Asuncion ponad trzy kilogramy kokainy, ukrytej w służącym do dekoracji drewnianym koniku - podała agencja EFE. Ozdoba miała lecieć do Polski.

Umieszczone wewnątrz drewnianego konika narkotyki o wadze 3,2 kg znaleziono podczas kontroli. Zgodnie z informacjami służb, na koniku widoczne były "podejrzane ślady", co skłoniło funkcjonariuszy do odesłania drewnianego przedmiotu do analizy.

W okresie świąteczno-noworocznym w Paragwaju zwiększono kontrole ze względu na "wzmożony ruch pasażerów", co daje zazwyczaj "większe możliwości" przemytu narkotyków - podkreśla agencja EFE.

Według władz w Paragwaju, będącym największym producentem marihuany w Ameryce Południowej, powstają też liczne nielegalne laboratoria, w których boliwijskie liście koki przetwarzane są na kokainę. Narkotyk ten następnie sprzedaje się m.in. w Brazylii czy Argentynie.