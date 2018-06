Sufit spadł na ruchome schody. Przerażające zdjęcia z centrum turystycznego

Chwile grozy zarejestrowane w chińskim mieście Huayin w prowincji Shaanxi. W centrum turystycznym zawaliła się podwieszana konstrukcja. Na miejscu szybko pojawili się pracownicy centrum i wydobyli poszkodowanych. Nikt nie został poważnie ranny, ale dziewięć osób zostało skierowanych do miejskiego szpitala. Nie wiadomo jak to możliwe, że konstrukcja runęła. Teraz będzie to sprawdzać kierownictwo centrum turystycznego.