28.03.2018 | Pytania o twarde dowody ws. próby zabójstwa...

Kolejne kraje wydalają rosyjskich dyplomatów na znak jedności z Wielką Brytanią. Część jednak od takiej decyzji się wstrzymuje i prosi o twarde dowody, które bezsprzecznie połączą z Kremlem zamach na byłego rosyjskiego szpiega i jego córkę. Premier Theresa May nie ma wątpliwości, że to Rosja stoi za atakiem, ale prędzej czy później będzie musiała to udowodnić. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

