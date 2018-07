Demonstrujący schronili się w kościele. Dwóch zginęło, 20 rannych

W mieście Masaya na południu Nikaragui doszło do kolejnych starć

Foto: Jorge Torres / PAP/EPA/ Video: Reuters

20.06 | Co najmniej sześć osób zginęło, a 34 zostały ranne w mieście Masaya na południu Nikaragui, gdzie we wtorek czasu miejscowego doszło do kolejnych starć między siłami bezpieczeństwa a uczestnikami antyrządowych protestów - poinformowali obrońcy praw człowieka.

