Maduro mówi, że chce dialogu i pokazuje czołgi

26.06 | Rząd Wenezueli udaremnił próbę wojskowego zamachu stanu, mającego na celu zamordowanie prezydenta Nicolasa Maduro - poinformował w środę wenezuelski minister komunikacji Jorge Rodriguez. Według niego do przewrotu miało dojść dwa lub trzy dni temu.

28.06 | Ministerstwo skarbu USA w piątek ogłosiło sankcje wobec syna nieuznawanego przez Waszyngton prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Zarzuca mu się m.in. udział w rządowej propagandzie i cenzurze oraz niedopuszczenie pomocy humanitarnej do mieszkańców kraju.

4.07 | Raport przygotowany po wizycie wysokiej komisarz ONZ do spraw praw człowieka Michelle Bachelet w Wenezueli głosi, że reżim posługuje się wieloma formami przemocy wobec opozycji, a siły rządowe i wspierane przez nie bandy zabijają politycznych przeciwników władzy. [wideo archiwalne]

208 rocznica proklamowania niepodległości Wenezueli stała się dla rządu Nicolasa Maduro okazją do demonstracji siły - wielkiej defilady wojskowej. Nicolas Maduro po raz drugi w tym tygodniu wezwał do "dialogu narodowego". - Wszyscy musimy częściowo ustąpić. Musimy ustąpić, aby dojść do porozumienia - powiedział. Szef parlamentu Juan Guaido, uznany przez ponad 50 państw za tymczasowego prezydenta, przewodził marszowi opozycji.