Amerykański wysłannik o Ukraińcach na ziemiach pod kontrolą Rosji





"Mieszkańcy kontrolowanej przez Rosję wschodniej Ukrainy są obywatelami ukraińskimi i obowiązkiem rządu jest uczynić wszystko, by ich wspierać i ulżyć w cierpieniach powodowanych przez rosyjską agresję" - uważa specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy Kurt Volker.

Swoją opinię Volker opublikował w sobotę na Twitterze.



The people in Russia-controlled eastern Ukraine are Ukrainian citizens and it is the duty of the government to do everything possible to support them and allieviate the suffering caused by Russian aggression. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 27 kwietnia 2019





Wcześniej tego dnia prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Moskwa rozważa objęcie uproszczonym trybem przyznawania obywatelstwa wszystkich Ukraińców, a nie tylko mieszkańców Donbasu.

Dekret Putina

W środę Putin podpisał dekret, który upraszcza uzyskiwanie obywatelstwa jego kraju mieszkańcom samozwańczych republik ludowych donieckiej i ługańskiej, utworzonych przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy.

Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką, m.in. USA, Niemiec czy UE. Władze w Kijowie uznały, że to kontynuacja rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz ingerencji w jej sprawy wewnętrzne.



Volker od razu podkreślił, że decyzja Putina podważa porozumienia mińskie. "Donbas jest ukraiński i żyjący tam ludzie – niezależnie od języka, który preferują – są Ukraińcami. Decyzja Rosji o wydawaniu paszportów jest wysoce prowokacyjna (…) i podważa wysiłki na rzecz implementacji porozumień mińskich oraz powrotu Donbasu pod kontrolę Ukrainy" - napisał Volker.



