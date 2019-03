Z helikoptera na linie. Ewakuacja nagrana przez ratownika

Video: AP, Reuters

"Wielu ludzi zaangażowało się w pomoc pasażerom statku"

24.03 | - Wielu ludzi zaangażowało się w pomoc pasażerom statku. Mamy lekarzy, policjantów. Mamy też do dyspozycji wielu ratowników i wolontariuszy, którzy pomagają w dostarczaniu jedzenia i ubrań oraz opiekują się pasażerami, gdy ci dotrą już na ląd. Byliśmy tam na miejscu. Widzieliśmy, jak lądował helikopter z 20 uratowanymi osobami. To był niesamowity widok. Załoga poradziła sobie z tą sytuacją bardzo dobrze. To jak zaopiekowali się tymi ludźmi... Wyglądało to bardzo bardzo profesjonalnie - powiedział szef akcji ratunkowej statku Viking Sky.

