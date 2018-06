Verhofstadt o Kaczyńskim i "pieniądzach Kremla". Mazurek: spotkamy się w sądzie

To wierutne kłamstwo, nasze fundusze pochodzą z legalnych i transparentnych źródeł, z Guyem Verhofstadtem spotkamy się w sądzie - oświadczyła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. To reakcja na sugestie belgijskiego parlamentarzysty, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "używa pieniędzy i wywiadu Kremla".

W środę Verhofstadt, były premier Belgii, obecnie szef frakcji ALDE (liberałów i demokratów) w europarlamencie, wyraził na Twitterze pogląd, że Europa ma "piątą kolumnę w swoich szeregach".

"Cheerleaderki (prezydenta Rosji, Władimira - red.) Putina, które chcą zniszczyć Europę i liberalną demokrację od wewnątrz: (francuska polityk Marine - red.) Le Pen, (holenderski polityk Geert - red.) Wilders, (brytyjski eurosceptyk Nigel - red.) Farage, (premier Węgier Viktor - red.) Orban, (prezes PiS Jarosław - red.) Kaczyński, (szef włoskiego MSWiA Matteo - red.) Salvini używają pieniędzy i wywiadu Kremla" – napisał Verhofstadt na Twitterze.



Europe has a fifth column in its ranks: Putin's cheerleaders who want to destroy Europe & liberal democracy from within: Le Pen, Wilders, Farage, Orbàn, Kaczynski, Salvini use Kremlin money & intel. Like Farage's friend Arron Banks, who colluded w/ Russians to deliver #Brexit — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 13 czerwca 2018

Mazurek straszy sądem

Rzeczniczka PiS, odnosząc się do słów szefa ALDE w czwartek wieczorem na Twitterze, podkreśliła, że są one "wierutnym kłamstwem".

"Wszystkie nasze fundusze pochodzą z legalnych i transparentnych źródeł i na pewno nie z Kremla" - oświadczyła. I dodała: "Panie Verhofstadt, spotkamy się w sądzie!"

Swój tweet zamieściła w języku angielskim.



What @guyverhofstadt said during yesterday's debate in the European Parliament is an outrageous lie. All of our funds come from legitimate and transparent sources, and certainly not from Kremlin. Mr Verhofstadt, we'll see you in court! https://t.co/laWevwmdvH — Beata Mazurek (@beatamk) 14 czerwca 2018