Opuściła więzienie, nie może opuścić kraju. Tłum skandował "Powiesić Asię"

47-letnia chrześcijanka Asia Bibi, zwolniona w środę decyzją Sądu Najwyższego z więzienia w Lahaur, wciąż nie może opuścić Pakistanu. Islamscy ekstremiści żądają cofnięcia ułaskawienia kobiety skazanej w 2010 roku na śmierć pod zarzutem obrazy Mahometa. W czwartek na ulicach Karaczi 10 tysięcy osób wznosiło okrzyki "Powiesić Asię".

Sąd Najwyższy uniewinnił kobietę 31 października.

- Asia Bibi opuściła więzienie i została przewieziona w bezpieczne miejsce na terenie Pakistanu - oświadczył w czwartek rzecznik tamtejszego MSZ, dementując informacje o jej wyjeździe za granicę. Rozeszły się one po tym, gdy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wspomniał na Twitterze, że mogłaby przybyć z mężem i piątką dzieci do Brukseli.

Oskarżana o obrazę proroka

Życie Asi Bibi może być wciąż w niebezpieczeństwie wobec gwałtownych protestów islamistów, którzy odrzucają orzeczenie Sądu Najwyższego o jej ułaskawieniu.

W czwartek 10 tysięcy osób przemaszerowało ulicami Karaczi przeciwko jej zwolnieniu z więzienia i wznosząc okrzyki "Powiesić Asię".

Asia Bibi, a właściwie Asia Noreen, w 2010 roku została pierwszą kobietą skazaną w Pakistanie na śmierć za obrazę islamu lub Mahometa. Oskarżyły ją muzułmanki, z którymi pracowała przy zbiorze owoców i którym przyniosła wodę do picia. Dwie muzułmanki odmówiły picia z "nieczystego naczynia" używanego przez chrześcijankę. Następnie została pobita we własnym domu, gdzie według świadków miała przyznać się do bluźnierstwa.

W obronie Asi Bibi

Jej przypadek poruszył wspólnotę międzynarodową, zabierali głos w jej obronie papieże Benedykt XVI i Franciszek.

Mąż Asi Bibi zwrócił się w sobotę o azyl dla swojej rodziny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie ze względu na to, że pozostanie na terenie Pakistanu łączy się dla jego żony ze zbyt wielkim niebezpieczeństwem.

Szef włoskiego MSW Matteo Salvini potwierdził we wtorek, że Włochy wraz z przedstawicielami innych krajów europejskich pomogą Bibi opuścić Pakistan.

Holenderski MSZ udzielił czasowego azylu jej obrońcy, adwokatowi Saifowi ul-Mulookowi.

Pakistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło jednak w czwartek, że wprawdzie Asia Bibi jest obecnie "wolną obywatelką" Pakistanu, ale będzie mogła opuścić kraj, jeśli Sąd Najwyższy odrzuci wniosek jednego z pakistańskich duchownych muzułmańskich o unieważnienie jej uniewinnienia.

Pakistańska partia radykalnych islamistów, Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), domaga się od pakistańskiego Sądu Najwyższego rewizji wyroku przywracającego wolność Asi Bibi. Pod koniec ubiegłego tygodnia uzyskała ona od rządu obietnicę, że kobieta nie opuści terytorium Pakistanu, a władze nie zablokują wniosku o rewizję sądowego wyroku uniewinniającego w sprawie Bibi.