Doradca Putina: premier Węgier dwukrotnie przyjedzie do Moskwy

14.05 | Europa Środkowa ma swoje własne, unikalne doświadczenia - mówił na wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem Mateusz Morawiecki. - Często jesteśmy nie za bardzo dobrze rozumiani przez naszych przyjaciół i partnerów z zachodniej Europy, bo oni mieli to szczęście, że nie przeżyli komunizmu, a ich wcześniejsze dzieje były bardziej szczęśliwe - dodał szef polskiego rządu.

Tusk przyjechał do Orbana rozmawiać o szczycie

Premier Węgier Viktor Orban przyjedzie do Moskwy na finałowy mecz mundialu, a także jest oczekiwany z wizytą we wrześniu – powiedział w piątek dziennikarzom doradca prezydenta Rosji do spraw międzynarodowych Jurij Uszakow.