Ustawa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii przyjęta

Izba Gmin odrzuciła pierwsze poprawki w sprawie Brexitu

12.06 | Brytyjska Izba Gmin odrzuciła we wtorek grupę poprawek do ustawy o wyjściu z Unii Europejskiej wniesionych przez Izbę Lordów. Chodzi między innymi o prawo do tak zwanego wartościowego głosowania, czyli do odrzucenia porozumienia w sprawie Brexitu i wpływu na postawę rządu w dalszych negocjacjach z Unią.

