Amerykański rząd zapowiedział anulowanie tymczasowego statusu ochronnego, na mocy którego w USA mieszkają ponad 262 tysiące Salwadorczyków. Przyznano im go po trzęsieniach ziemi w Salwadorze i umożliwiał on legalny pobyt oraz pracę w USA.

Obywatele Salwadoru przebywają w Stanach Zjednoczonych od 16 lat i będą mieli 18 miesięcy na powrót do swojego kraju, podał departament bezpieczeństwa wewnętrznego (DHS).



W komunikacie DHS poinformowano także, że sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kirstjen Nielsen konsultowała tę decyzję z ministrem spraw zagranicznych Salwadoru, ich ambasadorem w USA oraz prezydentem Salvadorem Sanchezem Cerenem.

Status przyznany po trzęsieniu ziemi

Przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa poinformowali, że jedynym kryterium, którym powinno się kierować w tej kwestii jest to, czy zniszczenia powstałe w wyniku trzęsienia ziemi w 2001 roku nadal istnieją. - Sekretarz zadecydowała, że wystarczająca ilość zniszczeń została w ciągu ostatnich 17 lat naprawiona i w związku z tym status ochronny powinien zostać zakończony - pisze DHS.



Resort przyznał tymczasowy status ochronny (temporary protected status - TPS) mieszkańcom Salwadoru po dwóch trzęsieniach ziemi, które zdewastowały Amerykę Centralną w 2001 roku. TPS zapewnia tymczasowe prawo do legalnego pobytu i pracy w Stanach Zjednoczonych osobom, które przybyły do USA ze względu na sytuację w swojej ojczyźnie, na przykład konflikt zbrojny czy skutki katastrof naturalnych.



Byli prezydenci USA George W. Bush i Barack Obama wielokrotnie wydłużali obowiązywanie TPS, po raz ostatni w 2016 roku. Obama argumentował swoją ostatnią decyzję w tej sprawie suszą, biedą i powszechną tam przemocą gangów. Pomimo tego w ostatnich dwóch latach przesiedlono z powrotem około 39 tysięcy Salwadorczyków.



W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele administracji USA zapowiadali podjęcie kroków w sprawie programu TPS dla obywateli Syrii i Salwadoru.



Salwadorczycy stanowili największą grupę beneficjentów TPS. W czerwcu br. rządzący podejmą decyzję, co do statusu 57 tys. mieszkańców Hondurasu, którzy przybyli do USA po huraganie, który zdewastował Amerykę Centralną w 1998 roku.