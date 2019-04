Worek na śmieci, a w nim trzydniowe szczeniaki. 54-latka usłyszała zarzuty





»

Wszystko wyglądało jak zwykłe wyrzucenie śmieci. Jednak zamiast odpadów w torbie znajdowało się siedem trzydniowych szczeniaków. Kobietę, która w taki sposób próbowała pozbyć się zwierząt, zarejestrował miejski monitoring. 54-latka została w poniedziałek zatrzymana i usłyszała zarzuty.

54-letniej Deborah Sue Culwell z Coachelli, miasta położonego w środkowej części amerykańskiego hrabstwa Riverside w Kalifornii, postawiono siedem zarzutów w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami.

Amerykańska telewizja Channel 3 podała, że z mieszkania kobiety zabrano 38 innych psów.

Psy "zostały potraktowane jak śmieci"

Wyrzuciła trzydniowe szczeniaki do śmietnika. Pod okiem kamery W śmietniku w... czytaj dalej » - Mowa o siedmiu szczeniakach, które zostały potraktowane jak śmieci - powiedział John Welsh, rzecznik lokalnej agencji świadczącej pomoc dla zwierząt.

Wszytko zaczęło się od nagrania z miejskiego monitoringu, na którym widać, jak kobieta zatrzymuje swojego jeepa obok śmietnika i wrzuca torbę do jednego z kontenerów. W środku było siedem szczeniaków - mieszańców terriera. Każdy z nich wielkością odpowiadał dłoni dorosłego człowieka.

Kobieta wyrzuciła psy "beztrosko, bez emocji"

Trzydniowe szczeniaki niedługo potem odnalazł przechodzień, zidentyfikowany przez policję jako John. Słysząc popiskiwania zwierząt, zaalarmował służby. - Znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie - podsumowuje Welsh.

Półtora roku więzienia za znęcanie się nad psem Fijo Sąd skazał... czytaj dalej » W wywiadzie dla lokalnej telewizji John przekazał, że szczeniaki mocno dyszały i okazywały oznaki bólu, kiedy je odnalazł. - Byłem w szoku widząc, w jaki sposób je wyrzuciła. Beztrosko, bez emocji, jakby to była zwykła torba śmieci - mówił.

Psy wrzucone zostały do plastikowej torby, która została zawiązana, co ograniczyło zwierzętom dostęp do świeżego powietrza. Lokalne władze przekazały, że ze względu na wysoką temperaturę - w pustynnej Coachelli temperatury sięgają aktualnie 34 stopni - szczeniaki nie przeżyłyby, gdyby nie zostały znalezione w ciągu godziny.

Niedożywione i odwodnione szczeniaki przewieziono do ośrodka opieki nad zwierzętami, gdzie udało się je uratować. Według lokalnej gazety "The Desert Sun", to już drugi przypadek wyrzucenia zwierzęcia do kontenera na śmieci w ciągu miesiąca. W marcu służby w tym samym hrabstwie odnalazły w koszu na śmieci dwa szczeniaki.