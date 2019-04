"To jest stan wyjątkowy!". Donald Trump ponownie grozi zamknięciem granicy





»

Prezydent Donald Trump ponownie zagroził w środę zamknięciem granicy USA z Meksykiem. Domaga się w ten sposób, aby amerykański Kongres podjął w trybie natychmiastowym działania mające zatrzymać nielegalną imigrację z krajów Ameryki Środkowej.

"Kongres musi zebrać się i natychmiast wyeliminować luki w przepisach dotyczących Granicy! Jeśli nie będzie działania, Granica albo duże części Granicy zostaną zamknięte. To jest Stan Wyjątkowy!" - napisał w środę Donald Trump na Twitterze.



Congress must get together and immediately eliminate the loopholes at the Border! If no action, Border, or large sections of Border, will close. This is a National Emergency! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 kwietnia 2019

Poprzednio prezydent USA zagroził zamknięciem granicy z Meksykiem lub jej dużej części w miniony piątek. Wtedy napisał na Twitterze, że zrobi to w przyszłym tygodniu, jeśli władze Meksyku nie zatrzymają natychmiastowo całej nielegalnej imigracji przechodzącej przez ten kraj do USA.

W odpowiedzi prezydent Meksyku oświadczył, że jego kraj gotów jest pomóc w regulowaniu ruchu imigrantów z Ameryki Środkowej, ale trzeba się przede wszystkim zmierzyć z przyczynami tego zjawiska.

Weto Trumpa utrzymane

Prezydent Meksyku: Nie chcę konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Wolę miłość i pokój Meksyk pomoże... czytaj dalej » W zeszłym tygodniu Izba Reprezentantów nie zdołała obalić prezydenckiego weta do rezolucji Kongresu anulującej stan wyjątkowy na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Daje to Trumpowi pełną swobodę w pozyskiwaniu środków na budowę muru na granicy z Meksykiem.

Trump ogłosił stan wyjątkowy 15 lutego, a wkrótce jego administracja poinformowała, że Biały Dom wyszukał w rządowych funduszach dodatkowe sumy, które pozwoliłyby przeznaczyć na realizację projektu osiem miliardów dolarów, wliczając w to pieniądze, jakie wyasygnował już Kongres.

Najwięcej migrantów próbujących dostać się do USA pochodzi z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. To z ich powodu amerykański prezydent zamierza wybudować na granicy z Meksykiem mur, który miałby powstrzymać nielegalną migrację. Budowa tego muru była jedną z głównych obietnic złożonych przez Trumpa w czasie kampanii wyborczej w 2016 roku i podtrzymywanych po objęciu urzędu.