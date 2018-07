200 milionów dolarów. Pentagon zapowiada pomoc dla armii ukraińskiej

Video: Fakty z zagranicy

Ukraina chce do NATO. "Poparcie Zachodu dla Ukrainy zawsze...

2.02. | Na szczycie Unii Europejskiej na Malcie powinien się pojawić temat Ukrainy, zapowiedział to już Donald Tusk. Na wschodzie kraju ciągle słychać strzały, nie słychać niestety żadnej reakcji ze strony Ameryki. Prezydent Putin być może testuje, na ile sobie może pozwolić przy nowym amerykańskim prezydencie. Petro Poroszenko zapowiada właśnie referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO co można traktować jako rodzaj presji na Zachód by nie zapominała o jego kraju.

